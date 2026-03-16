Ministro renuncia a Junta Directiva del Teatro Nacional en medio de crisis por restauración

En medio de la crisis que enfrenta en el Teatro Nacional por los trabajos de restauración que provocaron daños irreparables en el inmueble, el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, decidió apartarse de su Junta Directiva.

Así lo denunció este lunes la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Vanessa Castro, ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público, encargada precisamente de evaluar el caso.

La legisladora leyó ante el órgano la carta que Rodríguez envió al director del Teatro, Guillermo Madriz, el pasado 11 de marzo, en el que detalla que su representación ante la Junta Directiva será ahora asumida por la viceministra de Cultura, Carmen Campos.

“Me parece que es un mal momento para dejar la Junta Directiva, dejar la cabeza de la Junta Directiva y dejar a la viceministra, justo cuando el Teatro pasa por el peor de sus momentos históricos. No comprendo por qué el ministro está dejando la presidencia.

“No es posible que el ministro deje que los demás asuman la responsabilidad”, cuestionó Castro.

Madriz, quien acudió este lunes a la Asamblea Legislativa, reconoció que esa carta llegó justo en el momento en que él y otros directivos comparecían ante los diputados de la comisión.

Consultado, el ministro Rodríguez dijo a este medio que se referirá a esa decisión ante los propios legisladores, una vez que sea recibido en audiencia tal y como decidió el órgano.

Los diputados investigan las responsabilidades internas sobre daños en puertas y otros sitios del Teatro Nacional, que ya fueron acreditados por la propia Sala Constitucional y que obligaron a detener las obras de restauración en el patrimonio.