Ministro presentará plan para retomar exámenes de certificación en noveno año

El ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, explicó que durante este año presentará un plan para retomar las pruebas de certificación al finalizar noveno año, con el objetivo de garantizar que el estudiantado complete cada ciclo educativo con los conocimientos y competencias requeridas.

La iniciativa forma parte de una reforma más amplia del sistema de evaluación nacional y busca fortalecer la calidad del aprendizaje en secundaria.

En entrevista con el programa 7 Días de Teletica, el jerarca explicó que actualmente los estudiantes concluyen el tercer ciclo —que abarca sétimo, octavo y noveno año— sin una evaluación que certifique oficialmente lo aprendido.

“La gente pasa a noveno y tiene noveno, pero no hay nada que certifique que realmente lo tiene”, señaló.

Según indicó Sánchez, la propuesta pretende corregir ese vacío mediante una prueba estandarizada que valide el cierre académico de esa etapa educativa, como ocurría de 1996 hasta el 2008.

El ministro defendió que las evaluaciones de certificación cumplen dos funciones clave: comprobar que el estudiante domina los contenidos del currículo y generar información para identificar debilidades del sistema educativo.

A su criterio, permitir el avance sin verificar aprendizajes traslada los problemas a la educación superior o al mercado laboral. Por ello, considera necesario certificar cada ciclo educativo y no únicamente el final de primaria o secundaria.

La eventual prueba de noveno año se sumaría al rediseño de las evaluaciones estandarizadas impulsado por el Ministerio de Educación Pública (MEP), que apuesta por mediciones enfocadas en competencias como pensamiento crítico, resolución de problemas y comprensión lectora, dejando atrás modelos basados exclusivamente en la memorización.

El jerarca aseguró que el país debe avanzar hacia un sistema educativo que forme habilidades útiles para cualquier contexto laboral futuro.

El plan aún se encuentra en fase de formulación y será discutido a lo largo del año con autoridades educativas y sectores académicos.

Según el ministro, la meta es fortalecer las bases del aprendizaje y garantizar que cada etapa del proceso educativo cuente con una certificación clara de los conocimientos adquiridos por el estudiantado.