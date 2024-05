Ministro dice que se cambiará el nombre si en 2025 no hay tractores trabajando en ruta a San Carlos

Durante la conferencia de prensa que se realizó este miércoles en Casa Presidencial, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, dijo que, si no había maquinaria trabajando en la construcción de la carretera a San Carlos para el 2025, él se cambiaría el nombre.



El mismo presidente de la República, Rodrigo Chaves, bromeó sobre esa situación e indicó que, si no se lograba, él mismo le cambiaría el nombre a “Tiburcio”.

“Aquí seguimos y es un compromiso del pueblo de San Carlos y el mío ante el Presidente de llevar esta carretera para adelante, y me dejo de llamar Mauricio Batalla si en el 2025 no hay tractores trabajando en esa carretera, después de 55 años de postergar una decisión fundamental para Costa Rica”, dijo el jerarca del MOPT.

El ministro indicó que ya tienen ₡5 mil millones para el proyecto y que siguen trabajando en las expropiaciones de la carretera.

“Yo creo que el Presidente ha sido muy claro, aquí lo que se quiere es tratar de desestabilizar, que lo que no se ha hecho en 55 años, desde el 5 de mayo de 1969 que se presentó por primera vez el proyecto y que ahora sí se va para adelante, entonces la gente tiene que ver cómo lo echa para atrás, esa es la mentalidad pequeñitica del tico, cómo echar para atrás las cosas que van para adelante”, acotó.

Por su parte, Chaves dijo que sus detractores son las pequeñas empresas que no tienen la capacidad de asumir realmente el compromiso de una carretera de tal magnitud.

“Están tratando de poner un pelito en la sopa, ₡150 mil millones es lo que vale esa carretera y andan buscando un pelillo de ₡2 mil millones.

“Nosotros lanzamos la licitación y ya llegaron el montón a decir que como no cumplen o no tienen el tamaño, el peso o capacidad financiera de hacer un proyecto de esa magnitud, ahí andan las empresillas constructoras, esas de siempre que andan quedando mal, diciendo que le estamos haciendo la medida a alguien, no sé a quién, pero a mí no, acá ya llegamos a jugar a las grandes ligas”, concluyó el mandatario.

Conferencia de prensa