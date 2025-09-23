Denuncian a ministro Arnold Zamora por supuesto delito sexual

El ministro de la Comunicación, Arnold Zamora Miranda, fue denunciado por un supuesto delito de carácter sexual.

La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía General de la República este mismo lunes, según confirmó la oficina de prensa de la Fiscalía tras una consulta de Teletica.com.

“La Fiscalía General confirma que este lunes recibieron una denuncia contra el ministro de comunicación, Arnold Zamora, por un delito de carácter sexual contra persona mayor de edad”, indicaron.

Este medio intentó contactar al ministro para tener su reacción al respecto, sin embargo, al cierre de esta nota, su número de celular salía apagado y no contestó los mensajes enviados a su WhatsApp.

Zamora fue nombrado ministro por el presidente Rodrigo Chaves en julio del año pasado, tras la vacante que dejó Jorge Rodríguez Vives, quien se convirtió ministro de Cultura.

Zamora es el tercer jerarca que llega a la cartera de Comunicación durante la administración Chaves Robles, ya que previo a Rodríguez estuvo Patricia Navarro en ese puesto.