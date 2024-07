Ministra de Educación denuncia agresiones tras reunión del FEES: “A Conare no vuelvo”

La ministra de Educación, Anna Katharina Müller, denunció este jueves agresiones en su contra en medio de la atropellada salida que tuvo del edificio del Consejo Nacional de Rectores (Conare).

En un video enviado a los medios de comunicación, la jerarca aseguró que un grupo de estudiantes universitarios la atacó y que, incluso, la golpearon con un megáfono.

“Tuve que salir con todos estos estudiantes agrediéndome, me persiguieron hasta un tercer piso gritándome, megáfonos, tenía cinco megáfonos encima, uno me pegó el megáfono en el oído y me maltrató bastante”, aseguró mientras se sostenía la cabeza.

La jerarca llegó a las instalaciones de Conare, en Pavas, como parte de las negociaciones por el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES); sin embargo, a su salida fue abordada por un grupo de estudiantes que reclamaban su desempeño como jerarca de Educación y el histórico voto de censura que el Congreso le dio este miércoles.

Müller fue más allá y aseguró que no volverá a Conare, pues dijo que es “un terreno de maltrato y agresión personal”.

“Eso no es una forma de manejar una reunión ni ningún tipo de negociación, a Conare no vuelvo, porque es un terreno inseguro, un terreno de maltrato y de agresión personal, porque los rectores lastimosamente no pueden controlar a los estudiantes.

“Lamento mucho que esto haya sucedido, es algo insólito, estoy muy afectada”, finalizó.

Poco después, el Poder Ejecutivo envió un comunicado donde afirmó que sus jerarcas no volverán a reunirse por el FEES en instalaciones de las universidades públicas.