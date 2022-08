Ministra de Comunicación alega privacidad para defenderse de recurso presentado por periodista

La ministra de Comunicación, Patricia Navarro, alegó una eventual violación al “carácter privado de las comunicaciones” para defenderse del recurso de amparo que la periodista Vilma Ibarra presentó contra ella y su jefe de prensa días atrás.



En una respuesta enviada a los magistrados de la Sala Constitucional el pasado 16 de agosto, Navarro indica que la propia jurisprudencia de ese órgano ha señalado el carácter privado de las comunicaciones en los grupos de WhatsApp y que “no es legítimo pretender su utilización por parte de terceras personas”.

Esto luego de que la periodista Vilma Ibarra, productora y conductora del programa “Hablando Claro”, denunciara que Navarro le envió a varios ministros y jerarcas del Estado, vía WhatsApp, una orden para no participar en entrevistas en su programa o el de Amelia Rueda.

Para ese fin, la comunicadora presentó como prueba pantallazos de esa supuesta directriz.

Tanto Navarro como la ministra de Presidencia, Natalia Díaz, indicaron a la Sala que el recurso de amparo no procede, pues el Ministerio de Comunicación “no ha emitido ningún acto administrativo formal con carácter de directriz, orden o instrucción dirigido a los jerarcas del Gobierno de la República, con contenido restrictivo o discriminatorio ni en relación con el programa “Hablando Claro”, ni a ningún otro programa o medio de comunicación”.

Sin embargo, ninguna de las dos negó que se haya enviado esa directriz vía WhatsApp, tal y como lo asegura Ibarra.

“Me parece sorprende que bajo la fecha de juramento ella (Navarro) le esté diciendo a los magistrados que ella no emitió una directriz formal, lo cual es cierto porque yo no he dicho que se trata de una directriz formal, pero al mismo tiempo le pide a la Sala que la resguarde en el supuesto derecho de la confidencialidad de su comunicación.