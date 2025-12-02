Ministra considera contradictorio el rechazo de Iglesia Católica a proyecto para excluir emisoras religiosas de subasta

Paula Bogantes, ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), reaccionó al rechazo de la iglesia Católica al proyecto de ley que los excluye de la subasta de frecuencias de radio y televisión.

Así lo externó en una entrevista con el programa 7 días difundido este lunes por la noche cuadno se le preguntó acerca de la posición de la Conferencia Episcopal (ver video adjunto).

"Me parece, en cierta medida, hasta contradictoria, porque también ellos ahora dicen que les gustaría ser parte del proceso como todas las empresas del sector y que les gustaría compartir sus frecuencias con otros en zonas rurales. Pero eso lo han podido hacer siempre y no lo han hecho", dijo la jerarca.



Bogantes agregó que en el proyecto de ley que elaboraron esa fue una de las "facilidades o condiciones" que le presentaron a las asociaciones sin fines de lucro.



Tras la pregunta de si hubo algo malo en el cartel de licitación luego de que, tres días después del anuncio, decidieron presentar un proyecto de ley para excluir a las emisoras evangélicas y católicas Bogantes dijo que no, que más bien se reunieron con ellos para presentar el proyecto para darles más seguridad jurídica.



Además, destacó que el proyecto se presentó hasta este momento, porque hasta ahora tenían todos los "requisitos y beneficios" que se querían incluir en el proyecto de ley.

La posición de la Conferencia Episcopal surgió luego de que el pasado miércoles, el presidente Chaves anunciara su apoyo a un proyecto de ley para excluir de la subasta a las emisoras y televisoras católicas y evangélicas, de manera que estas puedan acceder a las frecuencias de manera gratuita.

Chaves dijo que “socializará” ese proyecto con uno presentado por el diputado y candidato de Nueva República, Fabricio Alvarado, para dar una solución a ese sector que también quedó fuera de la subasta, alegando costos impagables.

Sin embargo, el mandatario no dio detalles del contenido del proyecto ni los mecanismos para hacer efectiva la exclusión, porque aseguró que, en razón de la medida cautelar impuesta por la Sala Constitucional horas antes del anuncio, no podía referirse más al tema.



