Ministerio Público investiga uso de vehículos decomisados al narco para seguir a Carlo Díaz

El Ministerio Público investiga el presunto uso de vehículos decomisados al narcotráfico para darle seguimiento al fiscal general y otras autoridades.



Así lo reveló esta tarde el propio fiscal general, Carlo Díaz, ante los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos.

La liberal Kattia Cambronero le consultó a Díaz si conocía del supuesto uso de vehículos de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) para darle seguimiento a él y al director del OIJ, Randall Zúñiga.

“Yo vivo en Aserrí, ya todo el mundo sabe dónde vivo, no me importa. Justo en la casa que está a la par de la mía, un día de estos, justo estaba un tipo ahí parqueado cuando yo estaba llegando y ¿qué significa eso? No me importa, si me tienen que matar ahí me convertirán en un mártir, quizá eso sea suficiente para que Costa Rica cambie como lo hizo la mafia italiana”, aseveró Díaz con una mezcla de risa y molestia.