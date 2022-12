Ministerio de Trabajo: “La necesidad laboral hace que muchos no denuncien agresiones”

“En todas las tiendas se ha procedido al levantamiento de los informes respectivos. Lo que queda ahora es revisar si ya cumplieron con todo porque de no ser así, se pasa a sede judicial.

Esto duele, golpea y uno podría decir que no es Costa Rica, pero sí lo es porque pasó y el abuso laboral no es solo a los costarricenses, también a los no nacionales”, aseveró el ministro Mora.