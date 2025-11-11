Política
Mientras presidenta de CCSS habla de éxito del ERP, Contraloría advierte crisis institucional
Cuando Mónica Taylor defendía ante los diputados el “éxito” del nuevo sistema de planificación, la Contraloría alertaba sobre fallas tan graves que ponen en riesgo la operación misma de la Caja.
En el mismo momento en que Mónica Taylor, presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), calificaba de exitosa ante los diputados la implementación del Sistema Planificación de Recursos Empresariales (ERP), la Contraloría General advertía de una severa crisis institucional en la Caja producto de puesta en marcha.
Las declaraciones de Taylor ante la comisión que investiga las presuntas irregularidades en la institución también sorprendieron a los legisladores, especialmente en medio de las fuertes críticas que ha recibido el ERP por temas como la paralización de servicios o el impago de millonarias facturas.
“Ha sido exitoso porque es un proyecto que desde 2016 se gestó, hasta el 2018 hubo la contratación y, en siete años, si no salíamos con un proyecto en marcha, imagínese. Le digo que es exitoso porque de las 15 interfases hay 13 que ya están en ERP y ya tienen toda la información y caminan.
“Por su puesto que es exitoso porque son más de 100 mil facturas que se han pagado y quedan 25 mil facturas que se están trabajando”, insistió Taylor.
Apenas ayer lunes, la auditoría interna de la Caja ya había externado su preocupación por la falta de avances en la estabilización del ERP y aseveró que, lejos de observarse una mejoría, la situación parece empeorar.
“Decir exitoso sería que no hubiese todos estos problemas e inconvenientes porque no los había con el sistema anterior, sé que es un proyecto que viene de mucho tiempo atrás, pero la idea es que entrara a funcionar cuando tuviera las condiciones para hacerlo”, cuestionó la frenteamplista Rocío Alfaro.
Precisamente la Contraloría dijo hoy que el sistema ERP se implementó sin haberse garantizado condiciones mínimas de operatividad y funcionamiento.
“La trayectoria de los incidentes escaló, en severidad, de forma progresiva y sistemática: comenzó con la interrupción de servicios; evolucionó hacia la pérdida de información esencial para la toma de decisiones; alcanzó un punto crítico al comprometer la seguridad financiera, operativa y de las personas; y, culminó en el nivel de crisis actual, con impactos que amenazan la continuidad de las operaciones.
“Esta tipificación fue reconocida por la firma asesora ante la Junta Directiva en septiembre de 2025 (Sesión No.9544), al señalar que ‘ya salimos del modo crisis de proyecto y entramos al modo crisis institucional. Porque esto ya nos empieza a afectar una parte importante, que es el impacto directo en el servicio’”, dijo el ente contralor.
Por esto, la Contraloría ordenó a la junta directiva de la CCSS instruir a las gerencias financiera y logística la elaboración, implementación y supervisión de un plan de recuperación de las operaciones vinculadas al ERP, así como garantizar los recursos a dichas gerencias para ejecutar esos planes.
Asimismo, se exige la elaboración de un plan de recuperación que, entre otros, incluya objetivos, plazos y responsables.
Consultada en la comisión, Taylor aseguró no conocer ese informe y solicitó a los diputados compartírselo.
