Mientras presidenta de CCSS habla de éxito del ERP, Contraloría advierte crisis institucional

En el mismo momento en que Mónica Taylor, presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), calificaba de exitosa ante los diputados la implementación del Sistema Planificación de Recursos Empresariales (ERP), la Contraloría General advertía de una severa crisis institucional en la Caja producto de puesta en marcha.

Las declaraciones de Taylor ante la comisión que investiga las presuntas irregularidades en la institución también sorprendieron a los legisladores, especialmente en medio de las fuertes críticas que ha recibido el ERP por temas como la paralización de servicios o el impago de millonarias facturas.