Miembro del Conassif sospecha de “transacciones ilícitas” para explicar tipo de cambio

“Cuando hablamos de los ingresos no justificables, yo lo que pido es un poquito más de pensamiento en esto. Está la hipótesis de que tiene que ver con droga, si ese fuese el caso, ¿cómo funciona? ¿El problema que tenemos es que los pagos en lugar de hacerse en dólares se hacen con otra sustancia, no hay dólares, el que la adquiere y quiere venderla, ¿la vende en dólares o en colones? Vean que si le damos un poquito de pensamiento, no se sostiene la hipótesis.