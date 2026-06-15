Micitt anuncia que pondrá fin a fallida Agencia Espacial Costarricense

La ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), Paula Bogantes, anunció que prepara un proyecto para derogar la ley que creó la fallida Agencia Espacial Costarricense (AEC).

En entrevista con Teletica.com, la jerarca aseguró que existe consenso en el Gobierno de Laura Fernández para poner fin a ese proyecto aprobado desde 2021 y que, cinco años después, no ha pasado del papel.

“Nosotros ya lo tenemos analizado en el Micitt. El proponer que la ley se elimine está en una lista de proyectos para presentar a la Asamblea Legislativa. Esto fue algo en lo que teníamos consenso desde la administración pasada; lo que pasa es que no teníamos los votos de la Asamblea.

“Cualquier persona que lee ese proyecto de ley, reconoce muy rápido que se incluyeron cosas que eran imposibles de cumplir”, dijo Bogantes.

En esa lista de incumplimientos legales que el Micitt reconoce está la imposibilidad de nombrar un director ejecutivo, pues la ley establece requisitos tan restrictivos que hacen imposible que existan postulantes que llenen esos atestados.

La falta de ese director también impide que se defina y adquiera la propiedad en la que se construiría la agencia, sin contar con que ninguna de las instituciones obligadas a trasladar sus excedentes a la agencia lo ha hecho, de manera que el proyecto hoy no tiene ninguna fuente de financiamiento para arrancar.

“Esa ley le ordena al Micitt abrir la agencia en Guanacaste y que el gerente de la agencia sea una persona que tiene un Ph.D., publicaciones en revistas y un salario x.

“Hay entonces ciertos elementos u obligaciones que indica la ley que el Micitt no está en capacidad de cumplir, y estamos en incumplimiento. No vemos en el corto, en el próximo ni en el mediano plazo, que se vaya a abrir en Guanacaste; eso no va a pasar”, sentenció Bogantes.

El Congreso anterior ya había intentado derogar esta ley de la mano del Partido Liberal Progresista (PLP); sin embargo, el proyecto fue rechazado en comisión.

Bogantes aclaró que la intención del país no es renunciar a la participación en el tema aeroespacial, sino hacerlo bajo un abordaje diferente.

“En el tema aeroespacial, Costa Rica es tan incipiente que no requerimos de una ley para atenderlo. Actualmente tenemos participaciones en comisiones internacionales, sillas en donde se discuten temas aeroespaciales, nosotros tenemos la rectoría o la obligación (Micitt) y nosotros lo atendemos y hablamos con el gobierno de Italia, por ejemplo, que ha estado muy interesado en que Costa Rica tenga mayor participación en estos temas.