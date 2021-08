MEP, Hacienda y Banco Nacional desconocen responsables de atrasos en infraestructura educativa

Los ministros de Educación y Hacienda, así como representantes del Banco Nacional, no saben quiénes son los responsables de los atrasos en infraestructura educativa que prometió el millonario Fideicomiso firmado en 2015.



Ese acuerdo pretendía construir, en cinco años, 103 centros educativos; de los cuales, a la fecha, solo se han terminado 48.

Este martes, sin embargo, los jerarcas negaron ante los diputados de la Comisión de Infraestructura ser responsables de un proyecto que, insistieron, estuvo mal desde su formulación.

“No sabemos los costos de dónde salieron, ¿por qué 103 obras con $167.5 millones? eso todavía al día de hoy es un misterio. Los cinco años de ejecución han sido una camisa de fuerza, los prototipos del MEP estaban desfazados y eso obligó a hacer diseños nuevos, algunos no incluían ni la ley 7.600.

“Muchos de los terrenos cedidos no eran aptos para albergar centros educativos. La gobernanza de este fideicomiso ha sido difícil además porque esa multiplicidad de administradores y procesos no es lo requerida, no es lo bueno”, dijo Lourdes Fernández, directora del fideicomiso.