Méndez Mata choca contra diputados por millonario gasto en nueva carretera a San Carlos

El exministro de Transportes, Rodolfo Méndez Mata, defendió este jueves, ante los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Públicos, los ₡1.295 millones que su cartera gastó en la conservación del tramo Sifón – La Abundancia en la nueva carretera a San Carlos.



En una acalorada comparecencia, el exjerarca aseguró que no llevar adelante esas labores hubiera significado un daño mayor al proyecto, varado desde 2018 luego de más de una década de trabajos y $300 millones invertidos.

Los diputados le cuestionaron a Méndez Mata no solo el haber invertido una suma como esa en un proyecto tan cuestionado, sino además que, para hacerlo, el proyecto debía ser una ruta nacional, declaratoria que hoy es origen de dudas.

Estudio de compensación ya existe, pero no se incluyó “por error” en el proyecto de ley ni es conocido por el MINAE.

“No le acepto que se iniciaran las obras de conservación en Sifón - La Abundancia en junio de 2019, que se invirtieran de manera ilegal más de ₡1.295 millones en una ruta que no le correspondía a Conavi porque no era ruta nacional, en un proyecto que ya han dicho era más barato continuarlo que detenerlo, que se declarara ruta nacional una vía que no es ni transitable”, cuestionó la liberacionista Carolina Delgado.