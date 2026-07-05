"Mejoría va a haber cuando el mercado se haya restablecido", dice canciller sobre Panamá

El ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Manuel Tovar, aseguró que la relación entre Costa Rica y Panamá solo mejorará cuando el vecino país levante el embargo que mantiene con una serie de productos ticos.

En entrevista con Teletica.com, el canciller fue enfático en que, mientras eso no suceda, la buena relación que históricamente han tenido ambos países seguirá viéndose afectada.

"Mejoría no ha habido; mejoría va a haber cuando el mercado se haya restablecido y todavía no hemos llegado ahí.

"Históricamente hemos tenido una relación de hermandad, de vecindad, de muy buena vecindad (...) Pero claramente en el marco comercial nos sentimos lesionados, claramente nos sentimos muy dolidos por este embargo comercial que se les ha impuesto a las exportaciones costarricenses de productos lácteos, cárnicos, de algunos vegetales y frutas al mercado panameño, sin sustento legal alguno", señaló el jerarca.

El ministro recordó que las relaciones con los países vecinos suelen ser las más relevantes para cualquier nación y reconoció que, como ocurre en todo el mundo, esas relaciones pueden atravesar momentos de tensión.

Pese a ello, aseguró que existe comunicación permanente entre ambos gobiernos para tratar de resolver el conflicto.

"Yo conversé con el señor canciller de Panamá, Javier Martínez Hacha, en Nueva York, y hemos conversado continuamente por teléfono buscando la manera de solucionar esto", indicó.

Tovar aseveró que mantener este tipo de diferencias comerciales resulta contraproducente para dos países que comparten retos comunes, especialmente en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado.

"Lejos de sumar, resta el tener este tipo de tensiones comerciales", sostuvo.

El canciller añadió que las gestiones son lideradas por el Ministerio de Comercio Exterior, encabezado por la ministra Indiana Trejos, mientras la Cancillería brinda apoyo desde el ámbito diplomático.

"Ellos tienen sus competencias en materia de comercio exterior, pero nosotros estamos coadyuvando desde una perspectiva más macro para poder solucionar esto cuanto antes", afirmó.

Las declaraciones se producen semanas después de que el diferendo comercial entre ambos países escalara públicamente, luego de que la presidenta Laura Fernández dijera en conferencia de prensa que activaría “todos los mecanismos que estén a su alcance” para eliminar el bloqueo.

Al día siguiente, el presidente José Raúl Mulino respondió a esas declaraciones con la orden de suspender, de manera "inmediata e indefinida", la venta de electricidad a Costa Rica.

Costa Rica ha insistido en que el bloqueo comercial sobre lácteos, carnes, frutas y otros bienes agrícolas es ilegal, por lo que llevó la disputa a la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Aunque el organismo falló a favor de Costa Rica, el proceso continúa sin una solución definitiva tras la apelación presentada por Panamá.