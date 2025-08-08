“Me tomó por sorpresa”, dice Carlo Díaz sobre solicitud de absolver a Gamboa, Araya y Smith

El fiscal general, Carlo Díaz, aseguró que lo “tomó por sorpresa” la solicitud que realizó la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) de absolver al exmagistrado Celso Gamboa, el exalcalde Johnny Araya y la exfiscala Berenice Smith en el juicio que enfrentan por presunto tráfico de influencias.

Díaz aseguró que analizarán el tema a lo interno de la Fiscalía General, porque aunque respetan la objetividad e independencia de sus fiscales, él considera que la acusación formulada tenía los elementos necesarios para esa imputación.

“A mí me tomó por sorpresa la solicitud que hacen los señores fiscales. Eso sí, de conformidad con el artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, los fiscales en debate y audiencias orales son completamente independientes, nosotros vamos a hacer, por supuesto, un análisis del expediente y de las actuaciones en juicio y posteriormente valoraremos lo que corresponde, aseveró.

“Yo no estoy en desacuerdo, pero cuando el Ministerio Público formula una acusación generalmente nosotros consideraríamos que tenemos los elementos necesarios y que la acusación ya pasó un filtro y que sí imputa, lo que me toma por sorpresa es que los mismos ficales de alguna manera digan que la acusación no contenía una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos”, añadió.

La solicitud de la FAPTA sorprendió el miércoles en medio de la audiencia que se sigue contra los tres exfuncionarios.

Ahí, el fiscal a cargo dijo que el delito investigado no se logró probar durante el juicio de reenvío que se inició el pasado 22 de julio.

El fiscal incluso reconoció que no había cómo mantener una correlación entre los hechos acusados con lo evacuado durante el juicio.

La Procuraduría General, sin embargo, solicitó seguir adelante con la acusación, algo que precisamente se discute este viernes en el debate.