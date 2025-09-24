“Me da todo su apoyo”: dice Arnold Zamora sobre respaldo de Chaves ante denuncia por violación

El ministro de Comunicación, Arnold Zamora, asegura que tiene todo el respaldo del presidente Rodrigo Chaves en la denuncia por presunta violación que un joven presentó en su contra.

La afirmación la hizo este miércoles a su salida de la Fiscalía General, a la que se presentó esta tarde para ponerse a las órdenes de las autoridades.

Fue, además, su primer careo ante los medios de comunicación luego de dos días de estar en el centro de la polémica.

“(¿Ha hablado con el presidente Chaves de la situación?) Totalmente y me da todo el apoyo”, aseveró.

También negó que el mandatario le haya pedido hacerse a un lado para enfrentar la investigación judicial.

“Si él lo ocupa que me lo diga, pero hasta el momento no. Me ha dado todo el apoyo”, insistió.

Zamora volvió a negar la denuncia de violación e insistió en que los hechos se realizaron con voluntad y consentimiento entre dos adultos.

También se refirió a las pruebas “sólidas y abundantes” que la defensa de la presunta víctima alegó tener para demostrar la culpabilidad del jerarca.

“Como dicen popularmente, ellos pueden decir misa. Yo tengo mis pruebas, él tiene sus pruebas. Es un adulto de 25 años, yo creo que más grande que yo”, aseveró.