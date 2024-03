Mayoría de ticos desaprueba estilo de comunicación de Chaves y sus conferencias, dice estudio del Gobierno

“Es una de las cosas más sorpresivas, el mismo estudio de Casa Presidencial demuestra que las conferencias de prensa más de un 50% (sic) dicen no estar de acuerdo con esa forma, que más del 50% dicen no estar de acuerdo con la relación del Presidente y la prensa, esa forma autoritaria y despectiva de su relación con los medios de comunicación la gente lo cuestiona, no le gusta.