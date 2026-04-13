Mauricio Batalla: "No tengo intenciones de regresar a la política en el corto plazo"

El exministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, descartó la tarde de este lunes que tenga en mente un pronto regreso a la política.

Lo anterior hasta tanto no logre limpiar su nombre, con una resolución positiva para sus intereses en los procesos que se le siguen en el Ministerio Público.

"Yo en este momento me encuentro muy tranquilo en el sector privado. Me converso regularmente con el señor presidente (Rodrigo Chaves) de temas técnicos, y con doña Laura (Fernández), la señora presidenta electa, también tengo una excelente comunicación. Pero en este momento estoy en el sector privado y no tengo intenciones de regresar a la política, por lo menos en el corto plazo. Dicen que solo los ríos no se devuelven, pero inicialmente esa sería mi decisión. "Creo que hace un año me golpearon de una manera muy injusta. No solo a mí, sino a mi familia. Y en este momento, por supuesto, quiero primero limpiar mi nombre por completo y después valorar las opciones que así se vayan dando", explicó el exjerarca en entrevista con Teletica.com.

El ingeniero de profesión indicó que no ha conversado sobre esa posibilidad con la futura mandataria; sin embargo, enfatizó que previamente les había hecho ver que su deseo es, primero, esclarecer su situación legal.

De ahí que el exministro niegue tajantemente que vaya a asumir algún cargo a partir del 8 de mayo próximo.

Es precisamente en el marco de la conformación del gabinete entrante que las declaraciones de Batalla adquieren especial relevancia. Estas llegan en momentos en los que trascienden "buenas noticias" para él en la investigación que se le sigue por el escándalo mediáticamente conocido como "Pista Oscura", en el que se persiguen aparentes anomalías en la contratación y reparación de la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, en Liberia.

Esto último por cuanto, el 8 de abril pasado, el sitio de noticias El Mundo CR reveló que la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) dio por recibidos a satisfacción los trabajos realizados en la terminal aérea.

A ello debe añadirse que, dos días después, la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) publicó el aviso A0669/26 (Notice to Air Missions, NOTAM) que certifica que la pista se encuentra en buen estado.

"Yo creo que toda esta información que está saliendo a la luz pública es muy importante para que la opinión pública se dé cuenta de que este caso fue un caso meramente político, un caso donde fuimos tratados aquellos personeros del Gobierno como que si fuésemos criminales, o como que si fuésemos narcotraficantes, y haciendo todo un despliegue de fuerza para llegar a esta investigación que se pudo haber hecho de alguna manera distinta. "A mí me parece que hemos sido respetuosos de todo el ordenamiento jurídico, hemos sido respetuosos de los jueces, inclusive los magistrados que han tenido que ver en este caso, porque hemos tenido que inclusive poner algunos reclamos ante los magistrados, los cuales han resuelto de una manera favorable a nuestro nombre", indicó el exjerarca.

Batalla figura como imputado —y llegó a estar detenido— en el expediente 24-000454-1218-PE, en el que se persiguen los supuestos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias. En esa condición, el exministro descuenta las medidas cautelares de impedimento para comunicarse con los denunciantes, así como para acercarse al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y sus órganos adscritos.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) sostiene que el caso "avanza de forma sólida", aunque aún deben incorporársele informes de relevancia para el esclarecimiento de los hechos.