Marulín Azofeifa denuncia penalmente a Fabricio Alvarado por presunto abuso sexual

La exdiputada Marulín Azofeifa presentó, este lunes, una denuncia penal contra el legislador Fabricio Alvarado por presunto abuso sexual.

Así lo confirmó la propia Azofeifa en una conferencia de prensa donde se hizo acompañar de sus abogados, incluida la también exlegisladora del PAC, Carolina Hidalgo.

“No quiero que por mi silencio, que he guardado durante mucho tiempo atrás, alguna mujer sea más agredida ni ser víctima como lo he sido yo por ningún otro hombre.

“Yo no quiero que ninguna mujer, ninguna persona se esconda detrás de su fe para hacer lo que Fabricio Alvarado hizo y hace. Por eso levanté la voz y no puedo permitir que ninguna persona así gobierne esta nación y este país que yo amo”, aseveró Azofeifa.

La exdiputada ya había denunciado públicamente a Alvarado por el aparente acoso que dijo sufrir cuando era legisladora y ahora como asesora, ambos puestos en la bancada de Nueva República.

David Delgado, abogado de Azofeifa, aseguró que la denuncia se presentó esta mañana ante la Fiscalía General en virtud de que Alvarado es miembro de uno de los supremos poderes y goza de un fuero de inmunidad.

“La denuncia se ha planteado directamente ante el Fiscal General de la República, quien la recibió esta mañana, someramente fue puesto en conocimiento de manera formal de todos estos hechos que básicamente datan desde el 2018 hasta el año 2025 y que hemos calificado inicialmente como un delito de abuso sexual contra persona mayor de edad que está previsto en el artículo 162 del Código Penal”, dijo Delgado.

El abogado añadió que este martes Azofeifa hará una narración detallada de los hechos ante el propio fiscal general, Carlo Díaz.

Delgado, además, denunció que la exdiputada ha recibido “presiones” para retirar el proceso administrativo que ya había presentado contra Alvarado en la Asamblea Legislativa, aunque no precisó cuáles ni por parte de quién.

“En esta oportunidad, además, tendrá un acompañamiento del equipo de protección de víctimas y testigos porque queremos establecer de manera contundente que doña Marulín ha recibido presiones para retirar el proceso administrativo en la Asamblea Legislativa y ha anticipado esta gestión a la Fiscalía General de la República para que incorpore a Marulín a un acompañamiento a la Oficina de Protección de Víctimas del Ministerio Público.

“Por ahora, en relación a los hechos y en aras de no revictimizar a Marulín, no haremos una referencia detallada a estas circunstancias, pero que sí corresponden a actuaciones abusivas y en el marco de espacios donde Marulín se encontraba sola en la Asamblea Legislativa”, detalló.

Este medio pidió a Fabricio Alvarado una reacción sobre lo denunciado y está a la espera de una respuesta.