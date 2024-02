Marta Esquivel sobre salarios pagados de más: "Nadie me ha informado oficialmente"

"Para que sepan, a mí nadie me ha informado oficialmente. Casi que han sido los medios de comunicación los que me han dado la noticia", dijo Esquivel al ser consultada sobre si ya había tomado alguna decisión de si iba a devolver los montos que se le transfirieron de más.

"Usted y yo hablamos por teléfono. Usted me dijo: 'No sé cuánto es, no me han dicho cuánto es, no tengo certeza del fundamento jurídico'. Cuando haya certeza del fundamento jurídico, que tiene que ver con que si es por la Ley de Empleo Público (10.159) o por la 9.695 (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas), usted va a hacer lo que la ley diga, pero le van a tener que decir cuánto es, que todavía no se lo han dicho; y notificarla", declaró el mandatario.