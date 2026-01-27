Marta Esquivel rendirá cuentas a los diputados hasta que pasen las elecciones

La exministra y candidata a diputada por Heredia del Partido Pueblo Soberano, Marta Esquivel, rendirá cuentas a los diputados hasta después de las elecciones presidenciales del próximo domingo.



Esquivel estaba citada este martes en una audiencia de la comisión investigadora que analiza las presuntas irregularidades en la Caja Costarricense de Seguro Social mientras era presidida por la también exmagistrada.



Por eso, la audiencia de Esquivel es clave para que el órgano presente su informe final al Plenario; sin embargo, hoy faltó a esa cita alegando que está fuera del país.



Ese anuncio llega precedido de la disputa pública que la exministra sostuvo con la diputada Andrea Álvarez, presidenta de la comisión y quien denunció las dificultades para convocar a Esquivel, pues no respondía a llamadas, correos ni mensajes.



El domingo, la expresidenta de la Caja aseguró en sus redes que solo respondería a la convocatoria mediante medios oficiales, en este caso, un correo electrónico de Gmail.

Ahora, convocada formalmente, dijo no poder asistir por no encontrarse en el país.

De esta forma, la comisión la convocó para el próximo martes, es decir, el 3 de febrero, cuando ya se conocería si resultó o no electa como legisladora.

En virtud de esos retrasos, la comisión aprobó solicitar al Plenario una extensión del plazo para rendir el informe final, que tentativamente quedará para el 28 de febrero próximo.