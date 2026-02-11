Marta Esquivel lleva a corte internacional sus reclamos por caso Barrenador

La expresidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, aseguró este martes que elevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sus reclamos por el caso Barrenador, la investigación judicial por la cual fue detenida en 2024 y en el que figura como imputada.

En audiencia ante la comisión especial que investiga las presuntas irregularidades en la institución, la ahora diputada electa calificó como una “persecución política” e insistió en que debió ir a estrados internacionales luego de que el sistema judicial costarricense “le fallara”.

“El caso Barrenador no fue más que una creación de persecución política que ya se encuentra debidamente denunciada en instancias internacionales, porque aquí, definitivamente, el sistema judicial no me ha respondido, o bueno, me ha respondido para lo contrario”, dijo.

Esquivel fue más allá y aseguró que ese órgano legislativo que durante semanas esperó su audiencia se prestó para defender “intereses político-electorales”.

Por eso mismo, añadió, sus reclamos ante la Corte IDH también incluye la solicitud de que se le reconozca el daño moral y reputacional que declaraciones de diputadas de Liberación Nacional y el Frente Amplio le han causado, sin precisar cuáles.

“Este país no se merece utilizar comisiones y recursos públicos para fines electorales. La mayoría de la prueba en el daño moral que estoy pidiendo en la Corte Interamericana son precisamente manifestaciones de señoras diputadas de Liberación Nacional y el Frente Amplio y yo espero que si esas manifestaciones me van a generar un daño moral y reputacional en dinero que no sean los costarricenses los que lo paguen, sino aquellas diputaciones que generaron el daño”, aseveró.

Esas declaraciones provocaron el enojo de diferentes diputaciones que cuestionaron no solo esos reclamos, sino las cuestionadas decisiones que tomó Esquivel mientras era presidenta de la CCSS y que hoy la exjerarca volvió a defender.

Por ejemplo, temas como el asegurar que la Caja estaba quebrada o el freno al portafolio de inversiones de la institución.

"Usted tiene el derecho de ir a plantear las denuncias a la Corte IDH que le parezcan convenientes. Si a mí me preguntaran qué quisiera yo que esté viendo, la Corte tiene que ver con los derechos de las personas que se vieron afectadas porque este Gobierno derogó la norma técnica de aborto con base en criterios de conservadurismo social, no técnicos”, cuestionó la liberacionista Andrea Álvarez.

Ella misma también reclamó cómo, si Esquivel defendió que la institución de salud está quebrada, ahora le reclama una indemnización de al menos ₡119 millones por diferencias salariales, daño moral y afectación a su honor.

Esas diferencias parten de los sobresueldos que la institución le giró a la exjerarca, montos que ella sigue sin devolver a la Caja.

La declaración de Esquivel era parte del cierre de esta comisión investigadora que tendrá que rendir su informe final antes de que acabe febrero, para que este luego sea conocido, y votado, por el Plenario.

