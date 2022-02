María Inés Solís, diputada del PUSC, renunció a su curul

La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), María Inés Solís, renunció este lunes a su curul.



La legisladora sorprendió al Plenario con la presentación de su renuncia inmediata al cargo que ocupaba desde 2018, cuando resultó electa por la provincia de Alajuela.

“Hoy, con mis convicciones intactas como cuando asumí la diputación el 1° de mayo de 2018, con la certeza de que en esta vida todo es pasajero, y más aún los puestos políticos, presento mi renuncia, a partir del día de hoy lunes 7 de febrero de 2022, ante usted y los costarricenses, porque en esta ocasión me corresponde avanzar en mi vida personal y con mi carrera profesional”, señala la carta leída esta tarde por la presidenta Silvia Hernández.

Solís aseguró que su salida se debe a su interés de “concretar nuevos retos profesionales”, sin precisar cuáles.

“He asumido con responsabilidad y a tiempo completo la diputación, concretar mis nuevos proyectos profesionales no me permitirá estar estos pocos días que restan del periodo constitucional a tiempo completo y, por responsabilidad con Costa Rica, le cedo el espacio a una persona que lo pueda asumir con la misma responsabilidad y dedicación con que lo he hecho durante estos casi cuatro años”, añadió.