“Mándeme la ley y se las firmo”, dice Chaves sobre eliminar pensiones a expresidentes

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, aseguró que el proyecto de ley que pretende derogar el régimen especial de pensiones de expresidentes “no le afecta”, y dijo que lo firmaría tan pronto como lo apruebe el Congreso.

En medio de la conferencia de prensa previa al Consejo de Gobierno, Chaves insistió en que él no necesita de ese ingreso y criticó que la propuesta, según él, es en realidad una distracción para el combate a las pensiones de lujo.

“A mí en lo personal eso no me afecta, en el sentido en que yo soy un comprometido luchador contra las pensiones de lujo y, gracias a Dios, yo ya hice mi vida, yo no vivo de esto ni de la pensión que tendría. Todos los países del mundo, hasta donde yo sé, de regímenes presidenciales, tienen pensiones para sus expresidentes, que tienden a ser pocas personas y que se mueren rápido porque a este puesto no se llega en la juventud, gracias a Dios”, aseveró.