Magistrados y diputados de oposición se manifiestan frente a Corte en defensa del Poder Judicial

Magistrados y diputados de oposición se manifiestan este viernes en las afueras de la Corte Suprema de Justicia en defensa del Poder Judicial.

La protesta llega luego de una semana convulsa, marcada por los reiterados choques entre magistrados y diputados del oficialista Pueblo Soberano por el modelo de elección y reelección de los altos jueces del Poder Judicial.

La manifestación, además, se produce minutos después de que el magistrado presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre, hiciera público que el Poder Judicial no estará en el Consejo de Seguridad convocado por Laura Fernández para el próximo lunes.





Entre las personas que se manifiestan están diputados del Frente Amplio, encabezados por su jefe de fracción, José María Villalta, y buena parte de la fracción del Partido Liberación Nacional.

“Liberación Nacional va a luchar por la independencia de esta institución, y la independencia de las magistraturas y la democracia. La defensa de la democracia pasa por una organización independiente con recursos, con los nombramientos de magistrados que hacen falta, con el respeto de los demás poderes que debemos al Poder Judicial”, destacó Álvaro Ramírez, jefe de fracción del PLN.





También están presentes el propio presidente del Poder Judicial, Orlando Aguirre, la presidenta de la Sala III, Patricia Solano, y el fiscal general, Carlo Díaz.

Además, está el magistrado presidente de la Sala Primera, Porfirio Sánchez, así como los exdiputados Álvaro Ramos (padre) y Célimo Guido.

También destaca la presencia de Gustavo Mata, exministro de Seguridad Pública y exjefe del OIJ, entre otros.