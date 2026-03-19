Magistrados se inhiben de conocer consulta sobre proyecto que elimina uso de carros discrecionales

La Sala Constitucional quedó paralizada tras la inhibición de todos sus magistrados para conocer la consulta sobre el proyecto de ley que busca eliminar el uso de vehículos discrecionales.

El trámite se detuvo debido a la ausencia de magistrados suplentes, lo que impide avanzar en la resolución del caso.

La consulta había sido enviada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, con el objetivo de determinar si la eliminación de estos automóviles representaba un riesgo de seguridad para los magistrados y el fiscal general.

Actualmente, la discusión permanece en pausa, ya que la Asamblea Legislativa no ha logrado concretar los nombramientos de los nueve magistrados suplentes necesarios para que el Tribunal Constitucional pueda resolver la consulta.

El proyecto, que ya fue votado en primer debate, deberá esperar a que se destrabe la designación de los suplentes para continuar su trámite legislativo.