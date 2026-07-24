Magistrado tras captura de "Diablo": "Espero que nuestros aliados no se indispongan"

La captura de Alejandro Arias, conocido como alias "Diablo", provocó reacciones inmediatas en lo más alto de la Corte Suprema de Justicia.

Mediante sus oficinas de prensa, dos magistrados se pronunciaron la mañana de este viernes para destacar el trabajo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público en la captura de quien por años fue el criminal más buscado en Costa Rica.

Jorge Araya, de la Sala Constitucional, fue el primero en hacerlo:

"Espero que nuestros aliados en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico no se indispongan, una vez más, con este exitoso y patriótico operativo", resalta en el comentario escrito por el juez.

Para el magistrado, la aprehensión de Arias es un resultado de un "trabajo profesional, coordinado y valiente" de la Policía Judicial y la Fiscalía en su lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Araya destacó "el profesionalismo y el compromiso" de ambas instancias para detener a "Diablo" y enfrentar a estructuras criminales de alta peligrosidad, en un contexto de millonarios recortes que el Poder Judicial ha tenido que afrontar en las últimas semanas, debido a la situación fiscal de Costa Rica.

"Es una muestra de un Poder Judicial unido, coordinado y comprometido con un mismo objetivo: combatir el crimen organizado y proteger a Costa Rica", señaló en cambio el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre. "Los resultados del trabajo del Poder Judicial son concretos y están a la vista. Cada investigación, cada allanamiento y cada detención reflejan el compromiso permanente de la institución con la justicia y la seguridad del país", añadió.

Este alto juez, quien pertenece a la Sala Segunda, hizo ver la urgencia de recursos para sostener y fortalecer la labor de enfrentamiento al crimen organizado que llevan a cabo el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público.

Aguirre además externó su solidaridad con los cinco funcionarios de la Policía Judicial que resultaron heridos durante el operativo contra Arias, en el que además fue capturado otro peso pesado del narcotráfico, Jonathan "Tan" Pérez, mientras que Ronny "Coco Guácimo" Ríos fue abatido.