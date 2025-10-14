Magistrado Fernando Castillo busca su tercer periodo en la Sala Constitucional
Castillo asumió el cargo en el 2009 y fue reelecto en noviembre de 2017.
El magistrado Fernando Castillo Víquez, actual presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, formalizó ante la Asamblea Legislativa su intención de buscar su tercer periodo en ese cargo.
En una carta dirigida a la Secretaría del Congreso, Castillo manifestó su voluntad de continuar en el puesto que ocupa desde el 16 de noviembre de 2009, cuando fue designado por primera vez mediante el acuerdo legislativo.
“De conformidad con el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política, presento el siguiente informe de rendición de cuentas de mis labores. Asimismo, expreso mi voluntad de continuar en el cargo que vengo desempeñando, según lo establece el artículo 158 de la Constitución Política”, indicó el magistrado en su solicitud.
La solicitud de reelección fue recibida por la Secretaría del Directorio del Congreso el lunes y fue leída por la presidenta en ejercicio, Vanessa Castro, quien delegó a la Comisión de Nombramientos iniciar el proceso para reelegir o no a Castillo. El expediente asignado es el 25.241.
La solicitud está acompañada de un informe de 11 páginas, en las que se detallan las labores del magistrado del 2018 al 2025 como magistrado titular y luego como presidente de la Sala.
Según el informe, entre 2018 y septiembre de 2025, el despacho del magistrado recibió 41.712 expedientes y resolvió 40.700.
Además de la resolución de casos, el magistrado describió los principales proyectos que se han llevado a cabo durante su Presidencia, entre los que destacó el Programa de Facilitadores Judiciales, mediante el cual se imparten capacitaciones en defensa de los derechos fundamentales en diversas comunidades del país, así como el desarrollo de publicaciones educativas sobre la Constitución Política junto a capacitaciones y visitas guiadas sobre el funcionamiento y competencias de la Sala.
El informe también destaca la creación de espacios de divulgación sobre el trabajo de la Sala IV y la forma en que funciona.
El magistrado Castillo Víquez tiene 66 años de edad y es licenciado en Derecho y Notario Público por la Universidad de Costa Rica y doctor en Derecho por la Universidad Escuela Libre de Derecho.