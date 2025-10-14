Magistrado Fernando Castillo busca su tercer periodo en la Sala Constitucional

El magistrado Fernando Castillo Víquez, actual presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, formalizó ante la Asamblea Legislativa su intención de buscar su tercer periodo en ese cargo.

En una carta dirigida a la Secretaría del Congreso, Castillo manifestó su voluntad de continuar en el puesto que ocupa desde el 16 de noviembre de 2009, cuando fue designado por primera vez mediante el acuerdo legislativo.

Su nombramiento fue renovado por primera vez en 2017, y vence en noviembre próximo, por lo que, de ser nombrado nuevamente, Castillo enlazaría su tercer periodo consecutivo como juez del más alto tribunal constitucional de nuestro país.





﻿ “De conformidad con el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política, presento el siguiente informe de rendición de cuentas de mis labores. Asimismo, expreso mi voluntad de continuar en el cargo que vengo desempeñando, según lo establece el artículo 158 de la Constitución Política”, indicó el magistrado en su solicitud.

Castillo aseguró haber ejercido el cargo de forma ininterrumpida y sin sanciones disciplinarias por parte de la Corte Suprema de Justicia ni del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.





La solicitud de reelección fue recibida por la Secretaría del Directorio del Congreso el lunes y fue leída por la presidenta en ejercicio, Vanessa Castro, quien delegó a la Comisión de Nombramientos iniciar el proceso para reelegir o no a Castillo. El expediente asignado es el 25.241.

La solicitud está acompañada de un informe de 11 páginas, en las que se detallan las labores del magistrado del 2018 al 2025 como magistrado titular y luego como presidente de la Sala.

Según el informe, entre 2018 y septiembre de 2025, el despacho del magistrado recibió 41.712 expedientes y resolvió 40.700.

Además de la resolución de casos, el magistrado describió los principales proyectos que se han llevado a cabo durante su Presidencia, entre los que destacó el Programa de Facilitadores Judiciales, mediante el cual se imparten capacitaciones en defensa de los derechos fundamentales en diversas comunidades del país, así como el desarrollo de publicaciones educativas sobre la Constitución Política junto a capacitaciones y visitas guiadas sobre el funcionamiento y competencias de la Sala.

El informe también destaca la creación de espacios de divulgación sobre el trabajo de la Sala IV y la forma en que funciona.

El magistrado Castillo Víquez tiene 66 años de edad y es licenciado en Derecho y Notario Público por la Universidad de Costa Rica y doctor en Derecho por la Universidad Escuela Libre de Derecho.

Ha trabajado en los tres poderes de la República. En el Legislativo, fue asesor del Directorio de la Asamblea Legislativa entre 1986 y 1990; en el Ejecutivo, se desempeñó como asesor-coordinador del Área Jurídica de la Primera Vicepresidencia y del ministro de la Presidencia durante el periodo 1995-1998; y en el Judicial, ejerció como procurador constitucional de 1999 a 2009, cuando dejó el cargo para asumir la magistratura.



