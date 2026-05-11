Magistrada Sandra Zúñiga se acoge a su pensión

La magistrada Sandra Zúñiga , de la Sala de Casación Penal o Sala III de la Corte Suprema de Justicia , anunció que se acoge a su pensión.

Zúñiga, doctora en Derecho por la Universidad de Alcalá en España, ocupó el cargo desde enero de 2020, cuando sustituyó a Carlos Chinchilla, quien también se había jubilado.

“Me marcho con orgullo de ser costarricense, de nacer en esta nación que me brindó la oportunidad de estudio y de crecer profesionalmente hasta llegar a ocupar con honor uno de los cargos más importantes de este país”, expresó la magistrada.

La funcionaria dejará oficialmente su puesto el 1.° de junio y adelantó que tomará 15 días de vacaciones para concluir informes de labores y otros pendientes.

Zúñiga inició su trayectoria en la Sala III en 2012 como magistrada suplente y posteriormente fue nombrada magistrada principal. Ahora, aseguró que dedicará más tiempo a su familia: “En especial a mi madre, que ya lo necesita”.