MAG y Senasa llenan de críticas proyecto para crear clínicas veterinarias estatales

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y representantes del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) arremetieron, este martes, contra el proyecto de ley que plantea la creación de clínicas veterinarias estatales en Costa Rica.

Se trata del expediente 25.141, presentado por la liberacionista Rosaura Méndez y que se discute en la Comisión de Asuntos Sociales.

Precisamente en el seno de ese órgano comparecieron hoy el ministro del MAG, Víctor Carvajal, y otros funcionarios vinculados a la discusión, quienes criticaron no solo el objetivo último del plan, sino los vacíos que tienen en temas tan esenciales como la fuente de financiamiento.

“Si vemos este proyecto, el tema del golpe financiero que sería para la institución absorber todo este tema de clínicas veterinarias estatales en la cantidad que se plantea lo vemos bastante difícil presupuestariamente hablando, incluso no tenemos estimaciones, tendríamos que hacer bastantes estimaciones y a nivel de Hacienda nos han dejado claro que lo ven bastante difícil de hacer.

“Somos conscientes de mejorar en este tema de bienestar animal, hemos hecho avances, pero esta no es la manera correcta de abordarlo, estatalmente es muy complejo y no tenemos ni siquiera estudios de cuánto podría costar una clínica”, criticó Carvajal.

El jerarca señaló que, por ejemplo, crear una clínica estatal obligaría al Estado a responder por las expectativas que esto crearía en la población, pero eso obligaría a tener todos los insumos necesarios para dar esa atención, sin tener hoy ni siquiera una estimación del costo.

“Si nosotros decimos abrimos una clínica estatal, la persona que tiene un apego fuerte con su mascota va a esperar que el doctor aplique lo que tenga que aplicarle y no que le digan que, como es algo un poco grave, lo que tienen que hacer es dormirlo porque no tiene un tratamiento, entonces si no tengo los recursos para soportar las medicinas, no tengo nada qué aplicarle

“Sin estudios técnicos que nos digan cuánto cuesta una clínica, va a ser muy difícil”, añadió el ministro.

Luis Matamoros, director general de Senasa, añadió que la entidad ya tiene muchísimos roles que atender para que además se le añadan estas clínicas sin ningún respaldo adicional.

“Esto no es viable operativamente, no es viable con la capacidad actual y no está directamente relacionado con las funciones de los servicios veterinarios. Yo les pido, encarecidamente, que revisen qué países del mundo le han otorgado esa potestad a una agencia como Senasa y que haya sido un éxito”, criticó Matamoros.

De hecho, las autoridades defendieron que ya existen obligaciones similares que la ley da a las municipalidades del país en temas de bienestar animal, pero que incluso los gobiernos locales fallan en cumplir por un tema de recursos.

Por eso, según el director, un abordaje podría ser proyectar recursos a las municipalidades y que Senasa cumpla como un facilitador técnico-científico para los gobiernos locales.



“Un proyecto de esta magnitud debe pensarse muy bien, porque no es justo que se creen expectativas en las personas de cosas que no van a suceder. Vender una idea que no va a funcionar para mí es muy cruel”, añadió Ileana Céspedes, directora de Bienestar Animal de Senasa.

El proyecto en discusión sí crea un impuesto especial del 10% sobre el precio de venta de todos los productos para mascotas para financiar esas clínicas. Además, permite las donaciones de personas físicas y jurídicas y convenios de cooperación nacional e internacional.

Sin embargo, para los expertos esto es insuficiente.