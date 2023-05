"Los sicarios pueden inventar números": Grupos de motociclistas rechazan plan de chalecos

“Habría una discriminación contra nosotros porque los delincuentes pueden usar hasta otros números o pueden hasta robar motos para cometer sus crímenes. Esto es lamentable porque ataca a un solo grupo, como si nosotros fuéramos los culpables de esto.



“Este ministro (de Seguridad) no nos ha llamado ni convocado para saber nuestras opiniones, y aquí las decisiones las toman las personas que no saben de motos. Apoyamos todo lo que tenga que ver con seguridad, pero con sentido común como el usar los cascos y cintas reflectoras obligatorias. Un maleante no va a tener nada a nombre suyo para que no los busquen. Esto es un gasto innecesario porque los sicarios y personas malas no van a utilizar los números”, argumentó Salazar.