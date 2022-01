“Logramos que Costa Rica se sostuviera fuerte”, dice Alvarado de cara a últimos 100 días

El presidente Carlos Alvarado iniciará, la próxima semana, con los últimos 100 días de su administración, la recta final tras cuatro años de mandato.



Este viernes dijo sentirse feliz de cara a ese cierre, aunque sí cuestionó cómo el análisis de su Gobierno en los medios de comunicación se está concentrando en los pendientes más que en los logros.

“Hay un ejercicio que es interesante y lo he visto bastante en la prensa. Mucho he visto lo que dejamos pendiente, que dichosamente creo que lo dejamos encaminado, el ejercicio que no he visto es el de lo que hicimos y es bastante, hemos hecho mucho”, aseguró.