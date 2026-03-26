“Lo digno sería renunciar a la curul”: esto dice Abril Gordienko sobre darle la espalda al PUSC

La futura diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko, se comprometió a renunciar a su curul, en caso de abandonar los valores de su agrupación política.

En entrevista con Teletica.com, la abogada aseguró que su compromiso con el partido es respetar y defender, los principios socialcristianos.

“Mi compromiso es ese, y si por alguna loca razón me convierto, me transformo y me convierto en otra persona, pues yo creo que lo digno sería renunciar a la curul. Porque nosotros vivimos en un sistema de partidos políticos, no en un sistema de diputaciones personalistas. “Así que, si bien tengo claro o pensaría que mi trayectoria personal, haber sido sobre todo el primer lugar por San José, que tiene cierta visibilidad, eso puede haber motivado a algunas de las personas que votaron por mí, yo llegué ahí por un partido. Y por un partido, a diferencia de otros, que sí tiene una ideología clara”, insistió.









La aclaración de Gordienko es relevante en medio del contexto político actual, en el que las futuras bancadas discuten sobre cuál de los cinco partidos representados se fracturará primero en pos de una mayoría legislativa.

El propio presidente Rodrigo Chaves ha insistido en que la fracción oficialista, con 31 curules, deberá buscar “diputados patriotas” que apoyen las reformas constitucionales que el Ejecutivo quiere impulsar en los próximos años.

Cuando el oficialismo toque la puerta, ¿de qué lado estará Gordienko?