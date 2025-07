Lluvia de mociones busca frenar avance de plan para jornadas 4/3

Con una lluvia de mociones, los diputados buscan frenar el avance del proyecto de jornadas extraordinarias 4/3.

Los legisladores presentaron, en total, 2.564 mociones al expediente. Solo la fracción del Frente Amplio, por ejemplo, alcanzó las 1.800.

Los opositores consideran que las jornadas de 12 horas violentan los derechos de los trabajadores.

Esta práctica fue criticada por partidos como la Unidad Social Cristiana por “obstruir la iniciativa y entrabar el Plenario Legislativo, irrespetando una decisión tomada por la mayoría”.

“1.800 mociones no son un derecho de enmienda de los diputados, 1.800 mociones son para obstruir únicamente: con esto no se busca mejorar la iniciativa, hacer llegar observaciones o que se incorpore su punto de vista. Lo que se busca es que no se avance”, señaló Daniela Rojas.