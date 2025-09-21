Lista de diputados de Ana Virginia Calzada incluye exviceministra del gobierno actual y exfiguras del PAC

El Partido Centro Democrático (CDS), con el que la exmagistrada Ana Virginia Calzada Miranda busca la presidencia de la República en 2026, confirmó este domingo su lista de candidatos a diputaciones.

En San José, la lista de diputados la encabeza Emilio Arias Rodríguez, presidente del CDS y exministro de Desarrollo Humano (IMAS) durante la administración de Luis Guillermo Solís. También fue viceministro de Telecomunicaciones y embajador en Guatemala.

El segundo lugar será para Karla Gabriela Salguero Moya, exviceministra de Educación Pública, cesada en mayo de 2024 mediante un comunicado del MEP. En cuarto lugar destaca Leda Zamora Chaves, extesorera y exdiputada del PAC.

Completan la lista Matías Mora Fallas, Luis Polinaris Vargas y Ana Josefina Güell Durán.

En Alajuela, los candidatos son Urania Chaves Murillo, consultora en proyectos educativos, Edgardo Aragón Cruz, Ashley Arias Arredondo, Julio César Castro Miranda, Ivannia Salas Loría y Alejandro Fonseca Ramírez.

En Cartago, encabeza la lista Daniela Cerdas Ramírez, seguida por el exjugador del Once Tigres, Berny Alvarado Ortega. En la lista también se incluyen: Adriana Aguilar Gómez, Manuel Alberto Brenes Solano, Katerine Montoya Acuña y Juan Diego Pérez Umaña.

En Heredia, lideran Víctor Castro Mora y Tatiana Loaiza Rodríguez, acompañados de Julio Ballestero Campos, Juliana Camacho Sánchez e Isaías Parra Gómez.

En Guanacaste, el primer lugar es para Sergio Villegas Cortés, seguido por Maritza Isabel Chavarría Cid, Wilson Andrés Contreras Lara, Luisa Amanda Alvarado Hernández y Eitel Briceño Dinarte.

En Puntarenas, encabeza la lista Carlos Alberto Mora Solano, quien ya aspiró a una diputación con el Partido Libertario en 2014. Lo acompañan Lorena Cortes Medrano, Andrés Medina Aguilar, Adela Sofía Ramírez Hidalgo, José Rafael Alfaro Murillo y Jockselyn Rodríguez Calderón.

En Limón, el primer lugar corresponde a Myrna Ivette Pierre Dixon, quien también aspiró a una diputación con el PAC en 2017. La completan William Quesada Alfaro, Susana Zamora Fonseca, Carlos Castro Matamoros y Alejandrina Nelson Calvo.

El partido también confirmó a Oldemar Rodríguez R., catedrático y doctor en Matemáticas y Ciencias de la Computación, como candidato a la Primera Vicepresidencia, y a Heilen Díaz G. como aspirante a la Segunda Vicepresidencia.