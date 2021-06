Lineth Saborío: “Las campañas son de ideas, no de rumores”

La precandidata del Partido Unidad Social Cristiana, Lineth Saborío, publicó esta semana en sus redes sociales un post desmintiendo que sea una pensionada de lujo, como se insinuó en redes sociales.



“Quiero aclarar que ese es completamente falso; yo no recibo pensión ni del Poder Judicial como exdirectora del OIJ, ni del Poder Ejecutivo como exvicepresidenta, de hecho no estoy pensionada”, afirmó en un post en su cuenta de Twitter.



Anda un rumor malintencionado por allí de que yo soy pensionada de lujo.



Quiero aclarar que ese es completamente falso; yo no recibo pensión ni del Poder Judicial como ex directora del OIJ, ni del Poder Ejecutivo como exvicepresidenta, de hecho no estoy pensionada. ❤️💙 — Lineth Saborío (@LinethSaborio) June 10, 2021

Este viernes, Saborío no quiso ahondar en quién o quiénes lanzaron ese cuestionamiento o si conocía personalmente su proceder.

Lea también Política Tribunal de Ética del PUSC abre investigación contra diputado Cascante La diligencia también aplica a cuatro exdiputados y un actual regidor de Santa Ana.

" En realidad algunas personas me hicieron el comentario de que en algunas redes se insistía el tema de que era pensionada, me pareció importante aclarar que no, y en la medida de lo posible erradicar este tipo de prácticas que lo que hacen es distorsionar la verdad", dijo.

La abogada, aspirante a la candidatura socialcristiana junto a los diputados Erwen Masís y Pedro Muñoz, insistió en que hay que ponerle freno a esas prácticas de la política de antaño y centrar el debate en las posiciones.

"L as campañas son de ideas, de posiciones, de tratar que estos procesos que son democráticos todo resulte positivo, no de rumores.

"Lastimosamente hay personas que entienden que eso es una forma de estar en política, yo las rechazo, si algo tenemos que tener es altura suficiente para llevar adelante una campaña transparente, que aporte", dijo.

Saborío, vicepresidenta en el gobierno de Abel Pacheco y primera precandidata del PUSC en la historia, aseguró que detrás de esas afirmaciones hay "mala intención" e invitó a los costarricenses a hacer un voto informado de cara a la convención partidaria del próximo 27 de junio.

Ese día, se prevé que unas 130 mil personas elijan al futuro candidato del PUSC para las elecciones de 2022.