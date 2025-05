Líder cooperativista defiende organización de marcha contra fiscal general

El líder cooperativista, Freddy González, defendió este martes la organización y financiamiento de la marcha contra el fiscal general, Carlo Díaz, el pasado 18 de marzo.

En audiencia ante los diputados de la comisión especial que investiga las presuntas irregularidades en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), González insistió en que el movimiento cooperativista “tiene todo el derecho de manifestarse sobre temas nacionales” y que el presidente Rodrigo Chaves no tuvo nada que ver con esa decisión.

González, expresidente del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), fue citado desde hace varias semanas a ese órgano para hablar sobre la situación en la Caja y puntualmente sobre el caso Barrenador, que precisamente investiga la adjudicación de 138 Ebáis a cinco cooperativas con aparentes sobreprecios.

Sin embargo, los diputados de oposición concentraron sus preguntas en el hecho de que la Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias y de Autogestión (Fecoopa), de la cual González es gerente general, financió autobuses y alimentación para los participantes de esa manifestación.

“La Ley General de Cooperativas habla de que el movimiento cooperativo debe mantener neutralidad racial, religiosa y política, y, por otro lado, hace unos días en la marcha contra el fiscal, la Fecoopa patrocinó 101 autobuses y 19 microbuses, 2.200 platos de arroz con pollo, 1.500 enchiladas y 5 mil vasos de refresco. ¿En qué aporta haber ido a la marcha al movimiento cooperativo y cómo calza eso con el llamado a la neutralidad política?”, cuestionó la liberacionista Andrea Álvarez, presidenta del órgano.

“Ese tema no tiene absolutamente nada que ver con el tema de la CCSS, si usted gusta en otra oportunidad podemos hablar de ese tema, pero en este caso en particular las cooperativas actúan también como empresas privadas y hay un acuerdo del directorio de esa federación de apoyar no solo con esos recursos, sino también en la organización de ese evento”, respondió González.