Política
Liberación Nacional confirma participación en gira presidencial a Crucitas
La gira es organizada por la Presidencia de la República y busca evidenciar los daños generados por la minería ilegal en la zona.
La bancada de Liberación Nacional anunció que enviará una delegación de cuatro diputados a la gira presidencial que se realizará en Crucitas el próximo 19 de junio, encabezada por la presidenta Laura Fernández en la zona norte del país.
Los legisladores Norjelens Lobo, Álvaro Ramírez, Marco Badilla y Éder Hernández acompañarán la visita con el objetivo de conocer de primera mano la situación que enfrenta el distrito de Cutris y la problemática asociada a la extracción ilegal de oro.
La gira es organizada por la Presidencia de la República y busca evidenciar los daños generados por la minería ilegal en la zona.
Por su parte, el Frente Amplio informó que aún analiza la invitación para sumarse a la visita.