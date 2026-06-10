Liberación Nacional confirma participación en gira presidencial a Crucitas

La bancada de Liberación Nacional anunció que enviará una delegación de cuatro diputados a la gira presidencial que se realizará en Crucitas el próximo 19 de junio , encabezada por la presidenta Laura Fernández en la zona norte del país.

Los legisladores Norjelens Lobo, Álvaro Ramírez, Marco Badilla y Éder Hernández acompañarán la visita con el objetivo de conocer de primera mano la situación que enfrenta el distrito de Cutris y la problemática asociada a la extracción ilegal de oro.

La gira es organizada por la Presidencia de la República y busca evidenciar los daños generados por la minería ilegal en la zona.

Por su parte, el Frente Amplio informó que aún analiza la invitación para sumarse a la visita.