Levantamiento de inmunidad a Rodrigo Chaves: ¿Cómo están los votos en el Congreso?

El próximo martes, a partir de la 1 p. m., el Congreso se enfrascará en el análisis y votación del segundo intento por quitarle la inmunidad al presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Esta vez, el Plenario resolverá la solicitud que le planteó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para el desafuero del mandatario y continuar así con la investigación que realiza por presunta beligerancia política.

Sin embargo, igual que con el fallido intento de setiembre anterior, la votación de este martes requerirá de al menos 38 votos para quitarle la inmunidad a Chaves, una cifra que ya resultó imposible hace unos meses y que esta vez, al parecer, tampoco se alcanzará.

¿Por qué?

Lo primero es tener claro la cantidad de diputados presentes para el próximo martes.

Al día de hoy, la presidencia del Congreso confirma que solo habrá tres ausentes para esa histórica sesión: David Segura y Olga Morera, de Nueva República, más Sofía Guillén, del Frente Amplio. Los dos primeros tienen permiso y la última está en licencia por maternidad.

Eso deja la base del cálculo en 54 diputados.

Liberación Nacional tendría, al menos, 17 votos a favor del desafuero, tal y como sucedió en setiembre. La única duda sería Carolina Delgado, que hace tres meses sorprendió con su voto negativo.

El Frente Amplio, ahora con la baja de Guillén, tiene sus restantes cinco votos decididos por respaldar la solicitud del TSE.

El Liberal Progresista también pondría sus dos votos contra Chaves y a ellos se unirían una mayoría de las curules independientes: Johanna Obando, Cynthia Córdoba, Kattia Cambronero, María Marta Padilla y Gloria Navas.

También hay que sumar a Luz Mary Alpízar, del PPSD.

Hasta ahí, el “sí” tendría 30 votos.

El PUSC, que con sus nueve votos podría decidir la elección, parece que como ya es costumbre se partirá.

Alejandro Pacheco, jefe de fracción socialcristiano, reconoció que, de manera preliminar, espera que su bancada una vez más se divida en el tema, poniendo cinco votos en contra y solo cuatro a favor, mismo resultado que en setiembre.

“Es algo que vamos a discutir el próximo lunes, pero por lo que he escuchado y lo que uno ve en el Plenario, podría pensar que la votación quedará igual”, reconoció Pacheco.

Hasta ahí habría 34 votos, el mismo techo de setiembre.

En la otra acera, está claro que el oficialismo pondrá sus ocho votos en contra del desafuero de Chaves, lo mismo que Nueva República, que este miércoles anunció que nuevamente votará en contra de la solicitud.

Lo mismo podría pasar con los independientes Luis Diego Vargas y Gilberth Jiménez, que repetirían su postura y cuyos votos, igual que el de Delgado, tampoco terminarían de inclinar la balanza en el escenario actual.

Si el desafuero falla, el proceso deberá congelarse a la espera de que Chaves deje el poder y pierda su inmunidad, momento en el que puede retomarse pero ya por la vía ordinaria.

La sesión del próximo martes arrancará a la 1 p. m. y se extenderá hasta eso de las 7 p. m.