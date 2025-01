Leslye Bojorges renuncia a aspiración presidencial en medio de escándalo “Richter”

El diputado Leslye Bojorges confirmó este martes su renuncia a la precandidatura del Partido Unidad Social Cristiana y con esta a cualquier aspiración presidencial hacia el 2026.

En un comunicado de prensa, el legislador aseguró que la decisión la toma priorizando a su familia y sin presiones externas ni particulares.

Esa decisión, sin embargo, también llega en medio de su vinculación en el caso “Richter”, que lo señala como sospechoso de recibir dádivas de parte de un empresario autobusero hoy señalado por legitimación de capitales.

El presidente del PUSC, Mario Loría, ya había adelantado este martes la decisión de Bojorges, y aseguró que sabe que dentro del grupo cercano al legislador “ya se barajan” posibles nombres para sustituirlo de cara a la contienda interna del partido, que en las próximas semanas dejará en firme las precandidaturas.

Con la salida de Bojorges, el único nombre que queda en la carrera socialcristiana de manera oficial es el de Juan Carlos Hidalgo, quien había sido enfático en solicitar al tribunal de ética del partido el investigar al diputado por lo señalado en el expediente judicial del caso “Richter”.

El legislador es señalado por supuestamente recibir dádivas de un empresario autobusero de apellido Herrera, quien hoy está en la cárcel.

Bojorges aseguró que su comunicación con Herrera se dio en el marco de una intervención por una comunidad alajuelense que se iba a quedar sin el servicio de transporte público y aseguró que nunca recibió dinero del empresario, aunque reconoció que sí intercedió para que se la ayudara a la entonces candidata a alcalde de San Ramón, Gabriela Jiménez.

“Aunque he sido enfático y claro al demostrar que no he cometido ningún acto ilícito, entiendo que mi situación puede ser utilizada por algunos para desviar la atención de lo importante y convertir este momento en un espectáculo político que no beneficia a nadie.