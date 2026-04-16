Leslye Bojorges lleva disputa contra Dinorah Barquero a los insultos

La conocida disputa entre el legislador independiente Leslye Bojorges y la liberacionista Dinorah Barquero llegó, este jueves, a los insultos.

En medio de la creciente ola de críticas por el ataque que Bojorges le lanzó ayer a la oficialista Luz Mary Alpízar, a quien acusó de ser la diputada que más ha faltado en este cuatrienio a pesar de los problemas de salud que enfrenta, Barquero compartió una nota en la que el medio Delfino.cr desmentía a Bojorges y pedía que su corrección se incluyera en el acta.

Esa insistencia de Barquero, y el reproche de otras diputaciones que exigieron una disculpa pública al diputado alajuelense, provocó una intervención de Bojorges, pero no en el tono esperado.

El legislador no solo no se disculpó con Alpízar, sino que apuntó directamente contra Barquero.

“Dinorah Barquero, como siempre, alega por todo, reclama por todo, pelea por todo. A usted, Dinorah Barquero, la he visto metida en todo en cuatro años, en lo único que a usted no la he visto metida en estos cuatro años, es en el gimnasio”, dijo.

Sus declaraciones obligaron a la presidencia del Congreso a apagarle el micrófono y, además, generaron una ola de repudio en el salón.

“A una señora, que yo no tengo por qué defender a Dinorah, que un compañero diputado le diga una cosa de esas y no se le apague el micrófono es una barbaridad (...) Aquí se está diciendo, con nombres, que es una compañera que no la ha visto en el gimnasio y que no tiene nada que ver con la discusión de este Plenario, que es una compañera adulta mayor y que no hay por qué meterse con el físico de nadie nunca, menos en esas circunstancias”, criticó la socialcristiana Daniela Rojas.

Tampoco tardó en pronunciarse la propia Barquero.

¿Gorda? Sí, soy gorda y me acepto tal y como soy, porque sé que detrás del sobrepeso hay una mujer que fue joven, que fue esbelta, que fue guapa y que conquistó a un hombre con esos atributos físicos, con los atributos morales y con los atributos de una familia de respeto que me respaldaba y con los atributos de una mujer fuerte e inteligente; y hoy, 50 años después de matrimonio, sigo teniendo esos atributos y sigo conquistando al mismo hombre que está hoy a la par mía, que me respeta, que me ama y que camina paso a paso conmigo", aseveró.



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