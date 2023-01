Leonel Baruch denuncia penalmente a ministro de Hacienda por “megacaso” de fraude

“Desde mayo de 2022, cuando supuestamente presentaron en Tributación una denuncia 'anónima', he recibido ataques por parte de troles en redes sociales y perfiles de personas afines al Gobierno actual. Estos ataques los he ignorado y entiendo que responden a que soy el presidente de la junta directiva de CRHoy.com, un medio de comunicación independiente que, desde su fundación, hace más de 11 años, no se ha dejado amedrentar por nadie”, añadió.