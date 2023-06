Leonel Baruch a Pilar Cisneros: “No soy un servil de su jefe y su circo”

Por su parte, el empresario le respondió: “Quiero decirle a Pilar que soy y siempre he sido un caballero, lo que no soy es un servil de su jefe (presidente Rodrigo Chaves) y de su circo, no lo seré jamás. Agradezco mucho la oportunidad que me dan de expresar algunas consideraciones sobre el lamentable rumbo que lleva nuestra nación.