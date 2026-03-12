Legisladoras denuncian bloqueo de proyectos de ROP por parte de diputado

En el Congreso, legisladoras denunciaron que el diputado independiente Lesly Bojorges boicoteó el avance de los proyectos que buscan permitir el retiro anticipado del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).

Según las proponentes, lo ocurrido este miércoles en la Comisión de Asuntos Sociales frenó el proceso legislativo. El legislador tomó la palabra para alargar el debate y evitar que se votara el dictamen de las iniciativas.

Previamente, la comisión había acordado dar luz verde a dos proyectos de ley que plantean el retiro completo del ROP.

Telenoticias intentó conocer la versión de Bojorges, a quien se buscó de diferentes maneras, pero evitó referirse al caso.

El objetivo de los diputados era votar afirmativamente cada dictamen para que ambas propuestas pasaran al Plenario Legislativo, donde eventualmente podrían ser discutidas y sometidas a votación.

La entrega anticipada del ROP es solicitada por movimientos de pensionados, quienes este miércoles se manifestaron en las afueras del Congreso para pedir a los legisladores una solución que les permita retirar el dinero.