¿Le molesta que lo llamen Catalino? Orlando Aguirre responde

Su nombre legal es Catalino Orlando de Jesús Aguirre Gómez y es el presidente de la Corte Suprema de Justicia.

A lo largo de su carrera, todos se han referido a él como Orlando. Uno de los pocos que lo busca por su primer nombre es el Instituto Nacional de Seguros (INS), cada que le notifica algún aviso de pólizas, en el tanto que este utiliza la información disponible en el Registro Civil.

Pero en los últimos años, ha habido quienes han empezado a usar este nombre para referirse a él. Y quienes lo han hecho son ni más ni menos que la presidenta Laura Virginia Fernández Delgado y su antecesor, Rodrigo Alberto de Jesús Chaves Robles (2022-2026).

Esa situación parece limitarse a los momentos en los que las cámaras se encienden, pues el lunes, cuando la mandataria le giró un oficio al magistrado para invitarlo a una reunión, la dirigió solo a Orlando Aguirre Gómez.

Pero es en el marco de ese encuentro que, durante una entrevista, Teletica.com le preguntó a la cabeza del Poder Judicial cómo se siente de ser llamado de esa manera por Fernández Delgado.

"No me molesta porque ese es mi nombre. Y además de eso, yo me siento orgulloso de llevarlo porque se trata de mi abuelito y de una persona campesina, y por supuesto que con eso yo voy totalmente satisfecho", manifestó el alto juez.



El presidente de la Corte contó que su nombre es el resultado de un homenaje que su padre, Bernardo Otón Aguirre Díaz (Q.E.P.D.), quiso rendirle a su papá, Catalino, que ya había fallecido.

Orlando, en cambio, lo escogió su mamá, Gloria Gómez Rojas (Q.E.P.D.). Según contó, ella quería que su primer hijo llevara ese nombre porque le gustaba.

"Entonces llegaron a un acuerdo en que me iban a poner Catalino Orlando, pero mi mamá siempre me llamó Orlando. "Y entonces así he sido conocido durante toda mi vida. Pero yo llevo ese otro nombre ahí y el origen es precisamente el deseo de mi padre de honrar a su padre, poniéndole al hijo el nombre de aquella persona que él de seguro amaba mucho", narró.

Sobre su abuelo, el magistrado refirió que era un vecino del Golfo de Nicoya, "analfabeta, pero lleno de principios propios de nuestros campesinos".

La reunión entre Fernández Delgado y Aguirre Gómez está prevista para iniciar a las 9:30 a. m. del próximo lunes en Casa Presidencial.