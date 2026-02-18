Laura Fernández y Rodrigo Chaves se reunieron con futuros diputados oficialistas

El presidente Rodrigo Chaves y la futura presidenta, Laura Fernández, se reunieron este martes con los 31 diputados de la fracción oficialista, que conformarán el bloque mayoritario del Congreso a partir del próximo 1.° de mayo.

La cita, en la que también estuvieron los vicepresidentes electos, se llevó a cabo en Casa Presidencial en Zapote.

Según informó Presidencia, se trata de “la primera de muchas” reuniones que sostendrá la bancada junto a los mandatarios “por el bien del soberano”.

Fernández, quien ejercerá como ministra de la Presidencia hasta el 8 de mayo cuando asuma formalmente el poder, se reunirá también este próximo jueves con los jefes de fracción de las actuales bancadas para impulsar una serie de proyectos de ley, entre ellos la reforma para permitir la minería a cielo abierto en Crucitas.