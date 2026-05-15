Laura Fernández: "Un policía caído por un desgraciado que había sido pasado 29 veces"

La presidenta de la República, Laura Fernández, reaccionó este jueves al homicidio del oficial de Fuerza Pública Gerson Rosales, quien fue atacado a balazos la tarde del miércoles en Matina, Limón.

La mandataria acompañó a los familiares del oficial caído en la morgue judicial de San Joaquín de Flores, en Heredia, donde expresó su solidaridad y condena por el crimen.

Fernández cuestionó que uno de los sospechosos del asesinato había sido detenido por la policía en 29 ocasiones, sin que se lograra evitar que continuara delinquiendo.

“No hay palabras para esto. Hoy hay una viuda, un huérfano y una madre que llora a un policía caído, por un desgraciado que había pasado 29 veces por las manos de los policías de Costa Rica: el asesino de uno de nuestros oficiales”, manifestó enérgica la presidenta.

El caso ha generado indignación nacional y reabre el debate sobre la reincidencia criminal y la efectividad del sistema judicial frente a la violencia que golpea a las fuerzas de seguridad en el país.