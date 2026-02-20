Laura Fernández solicita al Congreso que el traspaso de poderes inicie a la 1 p. m.

La presidenta electa, Laura Fernández, solicitó a la Asamblea Legislativa que la ceremonia del traspaso de poderes del próximo 8 de mayo inicie a la 1 p. m. en lugar de a las 8 a. m., como se acostumbra.

La razón, según confirmó la comisión encargada del traspaso, es el deseo de la futura mandataria de que personas de zonas rurales, costeras y otras comunidades alejadas puedan estar en el acto, que se celebrará en el Estadio Nacional y será abierto al público.

“La idea es que tengan más tiempo para viajar a San José y no perderse este importante acto democrático. Para la nueva Administración, esas comunidades son prioridad, como lo han sido para el actual Gobierno.

“La actividad será una verdadera fiesta patria, abierta al público, con presentaciones culturales y artísticas para el disfrute de todas las familias”, explicó la comisión.

El órgano añadió que en las próximas semanas se informará a la ciudadanía cómo poder asistir al acto, que será gratuito.