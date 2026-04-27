Laura Fernández se desliga de denuncias contra Fabricio Alvarado

Laura Fernández se desligó este lunes de la investigación legislativa que se sigue contra Fabricio Alvarado por presunto acoso sexual, un tema que estaba previsto discutirse esta tarde en el Congreso.

Su postura es relevante porque ella misma denunció, durante la pasada campaña electoral, presuntos tratos indebidos por parte del hoy legislador, mientras ella laboraba en su despacho.

“En nombre de las mujeres de Costa Rica tengo que alzar la voz, porque cuando fui asesora, al igual que muchas más, recibí acoso de este señor, comentarios pasados, fotografías y, lo que es más grave, usando el nombre de Dios.

“Nunca puedo olvidar cuando me arrinconó en una oficina con la falsa promesa, vea qué delicado, de regalarme una Biblia, nunca voy a tener temor de levantar la voz por justicia, por las miles de costarricenses que han sido víctimas de un montón de cochinos”, dijo en medio del debate de Radio Columbia.

Esas palabras fueron precisamente las que motivaron a que la exdiputada Marulín Azofeifa denunciara penal y administrativamente a Alvarado por supuestos tratos indebidos mientras ella era legisladora y luego asesora.

Sin embargo, hoy Fernández aseguró que su denuncia contra Alvarado no escaló a los niveles que lo han hecho los de Azofeifa.

"Lo que yo comenté en campaña, lo comenté como una experiencia personal vivida con ese señor. La denuncia puntual que él maneja y que está siendo ventilada en una comisión especial en la Asamblea obedece a un caso puntual de una funcionaria que presentó documentos, pruebas y demás.

“En mi caso, yo nunca hice una denuncia formal porque no me pareció que escalara a ese nivel y yo lo pude frenar por mí misma. Así que yo, en este tema, no me he involucrado de manera directa. Que la Asamblea Legislativa, a partir de los análisis que ha hecho, tome las decisiones que corresponden a derecho”, afirmó.

La futura mandataria también negó haber girado ninguna línea o instrucción a la fracción oficialista, que ha cobijado al diputado en este proceso sin que estén claras sus motivaciones.